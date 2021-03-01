Тарас Степаненко пропустит несколько недель из-за травмы?

Капитан и один из лидеров донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко не сможет помочь команде в ближайших матчах еврокубков и национального первенства.

По информации «ТаТоТаке» футболист сборной Украины испытывает проблемы с коленом. В матче против львовского «Руха» он ощутил дискомфорт из-за чего отсутствовал в последних матчах команды.

Напомним, донецкий «Шахтер»в ближайшие три недели должен провести матчи УПЛ против «Олимпика» и «Десны», а также поединки 1/8 финала Лиги Европы против римской «Ромы».