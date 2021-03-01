EURO.com.ua

Футбол

Тарас Степаненко пропустит несколько недель из-за травмы?

отАндрей Огородник

Мар 1, 2021 , ,
Тарас Степаненко

Капитан и один из лидеров донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко не сможет помочь команде в ближайших матчах еврокубков и национального первенства.

По информации «ТаТоТаке» футболист сборной Украины испытывает проблемы с коленом. В матче против львовского «Руха» он ощутил дискомфорт из-за чего отсутствовал в последних матчах команды.

Напомним, донецкий «Шахтер»в ближайшие три недели должен провести матчи УПЛ против «Олимпика» и «Десны», а также поединки 1/8 финала Лиги Европы против римской «Ромы».

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Анатолий Бессмертный возглавил ФК Львов

Мар 1, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Приемов возобновит карьеру на профессиональном уровне

Мар 1, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Пико покинул Металл

Мар 1, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

двадцать − 12 =

Вы пропустили

Футбол

Анатолий Бессмертный возглавил ФК Львов

Мар 1, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Приемов возобновит карьеру на профессиональном уровне

Мар 1, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Пико покинул Металл

Мар 1, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Официально: Шумский отправлен в отставку

Мар 1, 2021 Андрей Огородник