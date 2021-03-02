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Футбол

Ингулец подписал экс-игрока юношеской сборной Нидерландов

отАндрей Огородник

Мар 2, 2021 , ,
Хеннош Асмелаш

Новичок элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу «Ингулец» сумел оформить достаточно громкую, как для столь молодого клуба сделку.

Несмотря на то, что официальный сайт петровского клуба молчит, заявка на сайте УПЛ сообщает, что на вторую половину сезона за «Ингулец» заявлен Хеннос Асмелаш. 21-летний футболист выступает на позиции защитника.

Стоить отметить, что на старте своей карьеру новичок «Ингульца» считался большим талантом. В составе нидерландского «Ден Хаага» он дебютировал ещё в возрасте 17 лет. Неоднократно он вызывался в состав юношеской сборной Нидерландов.

от Андрей Огородник

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