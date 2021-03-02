Лопыренок — игрок Миная

Закарпатский «Минай» весьма продуктивно провел сегодняшний день на трансферном рынке.

Несмотря на то, что официальный сайт «лисов» молчит, в заявке клуба на сайте УПЛ появилось сразу три новых исполнителя. К Сьяке Багайоко и Виталию Бойко о переходе которых сообщалось ранее добавился Максим Лопыренок.

Напомним, защитник первую половину сезона выступал за «Минай» на правах аренды, но после возвращения в СК «Днепр-1» перебрался в Таджикистан, где также не задержался. Расторгнув с «Истиклолом» контракт Лопыренок присоединился к закарпатскому «Минаю».