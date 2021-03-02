Официально: Анатолий Бессмертный возглавил ФК Львов

Меньше дня оставалась вакантной должность главного тренера аутсайдера чемпионата Украины по футболу ФК «Львов».

Как и ожидалось на место Виталия Шумского главным тренером команды был назначен Анатолий Бессмертный, который после ухода из «Черкащины» был безработным. Информацию о назначении уже подтвердил официальный сайт ФК «Львов».

«Мне очень приятно оказаться снова во Львове, где начинался мой путь в большой футбол. Конечно, есть и небольшое волнение, принял такую ​​команду. Команду с амбициями, достаточно неплохую. Впрочем, ситуация, конечно, у клуба сейчас не из лучших.

Тем не менее будем работать. Надо поднимать команду выше в турнирной таблице. «Львов» этого заслуживает. Надеюсь, ребята примут те идеи, тенденции футбола, которые мы будем им предлагать. Конечно, нужно будет улучшать игру во всех аспектах.

Как в игре в обороне, так и в атакующей работе, также и в переходах. Впереди много работы», – сказал Бессмертный.

Напомним, для Бессмертного это дебют на уровне УПЛ, ранее он работал в черкасском «Днепре», «Полтаве» и «Полесье».