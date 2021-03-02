Официально: Коркишко вернулся в Черноморец

Одесский «Черноморец» несмотря на анонсированные ранее финансовые проблемы продолжает работу над усилением состава.

Как сообщает официальный сайт «Моряков» новичком команды стал достаточно известный украинский исполнитель Дмитрий Коркишко. Детали контракта опытнейшего футболиста не сообщаются. Игрок получил в команде 7-ой игровой номер.

Напомним, в свое время именно в составе «Черноморца» Дмитрий Коркишко провел свой самый успешный сезон в карьере. В сезоне 2016/2017 на его счету было семь точных ударов в УПЛ.