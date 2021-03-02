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Футбол

Шахтер объявил о подписании Балашова

отАндрей Огородник

Мар 2, 2021 , ,
Виталий Балашов

Бывший нападающий одесского «Черноморца» и целого ряда украинских клубов Виталий Балашов продолжит свою карьеру в чемпионате Казахстана.

Как сообщает официальный сайт карагандинского «Шахтера», украинский футболист поставил подпись под контрактом с их клубом. Условия сделки не разглашаются.

Напомним, последнее время Балашов выступал в чемпионате России, где защищал цвета местного «Тамбова», за который сыграл в шести матчах РПЛ.

По итогам прошлого сезона новый клуб Балашова финишировал на четвертом месте чемпионата Казахстана.

от Андрей Огородник

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