Шахтер объявил о подписании Балашова

Бывший нападающий одесского «Черноморца» и целого ряда украинских клубов Виталий Балашов продолжит свою карьеру в чемпионате Казахстана.

Как сообщает официальный сайт карагандинского «Шахтера», украинский футболист поставил подпись под контрактом с их клубом. Условия сделки не разглашаются.

Напомним, последнее время Балашов выступал в чемпионате России, где защищал цвета местного «Тамбова», за который сыграл в шести матчах РПЛ.

По итогам прошлого сезона новый клуб Балашова финишировал на четвертом месте чемпионата Казахстана.