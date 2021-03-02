Шарпар в пятый раз перешел в Волынь

Луцкая «Волынь» весьма неплохо усиливается в последние дни трансферного окна.

Сегодня стало известно, что «крестоносцы» подписали вингера сборной ДР Конго Нкололо, но на этом новички не закончились. Как сообщает Sportarena.com, луцкий клуб внес в заявку на сезон Вячеслава Шарпара. примечательно, что для опытнейшего полузащитника это уже пятый приход в луцкую «Волынь».

Напомним, последнее время Вчеслав Шарпар выступал в составе латышской «Ригы», с которой выиграл местный чемпионат. Интересно, что и сегодняшний новичок Нкололо, также ранее представлял гранда чемпионата Латвии.