Алибеков вернулся в Динамо

Бывший капитан молодежной команды киевского «Динамо» Ахмед Алибеков вернулся в клуб после очередной аренды.

22-летний полузащитник, который выступал в России в составе «Уфы» внесен в заявку «Динамо» на официальном сайте УПЛ. Стоить отметить, что аренда между клубами была расторгнута досрочно. Кто выступил инициатором пока неизвестно.

Отметим, несмотря на то, что в свое время Алибеков был среди главных талантов клуба, пока его взрослую карьеру сложно назвать успешной. Если в чешском «Словане», где он играл ранее, он был игроком ротации, то в составе «Уфы» он за полгода сыграл лишь два матча в чемпионате России.