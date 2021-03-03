EURO.com.ua

Футбол

Чигринский получит в АЕКе должность скаута?

отАндрей Огородник

Мар 3, 2021 , ,
Дмитрий Чигринский

Бывший защитник сборной Украины Дмитрий Чигринский, который в течении последних пяти лет выступает в составе греческого «АЕКа», может получить в афинском клубе должность по окончанию футбольной карьеры.

Как сообщает SDNA, в случае, если украинский футболист летом повесит «бутсы на гвоздь» боссы «АЕКа» готовы предложить ему перейти на работу скаута.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Чигринского 17 матчей в составе «АЕКа». Всего за греческий клуб он провел свыше сотни поединков. Также ранее он успел поиграть в составе «Шахтера», «Барселоны» и «Днепра».

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Подолье подписало игрока с опытом выступления в чемпионате Чехии

Мар 3, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Чигринский получит в АЕКе должность скаута?

Мар 3, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Горняк-Спорт нашел усиление в чемпионате Грузии

Мар 3, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

17 − 7 =

Вы пропустили

Футбол

Подолье подписало игрока с опытом выступления в чемпионате Чехии

Мар 3, 2021 Андрей Огородник
Баскетбол

Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИБА

Мар 3, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Чигринский получит в АЕКе должность скаута?

Мар 3, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Горняк-Спорт нашел усиление в чемпионате Грузии

Мар 3, 2021 Андрей Огородник