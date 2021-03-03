Чигринский получит в АЕКе должность скаута?

Бывший защитник сборной Украины Дмитрий Чигринский, который в течении последних пяти лет выступает в составе греческого «АЕКа», может получить в афинском клубе должность по окончанию футбольной карьеры.

Как сообщает SDNA, в случае, если украинский футболист летом повесит «бутсы на гвоздь» боссы «АЕКа» готовы предложить ему перейти на работу скаута.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Чигринского 17 матчей в составе «АЕКа». Всего за греческий клуб он провел свыше сотни поединков. Также ранее он успел поиграть в составе «Шахтера», «Барселоны» и «Днепра».