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Футбол

Горняк-Спорт нашел усиление в чемпионате Грузии

отАндрей Огородник

Мар 3, 2021 , ,
Владислав Краев

Один из лидеров Первой лиги первой части сезона «Горняк-Спорт» активно работает над поиском новых игроков.

Перед зимней паузой клуб был под угрозой исчезновения, в связи с чем большинство игроков покинуло команду. Руководству «Горняк-Спорта» удалось сохранить клуб, но теперь идет активный поиск новых исполнителей.

По информации Sport Arena, новичком «Горняк-Спорта» стал воспитанник харьковского «Металлист 1925» Владислав Краев, который осенью выступал в чемпионате Грузии, защищая цвета местного «Телави». Условия перехода 26-летнего игрока не сообщаются.

от Андрей Огородник

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