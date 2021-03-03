Горняк-Спорт нашел усиление в чемпионате Грузии

Один из лидеров Первой лиги первой части сезона «Горняк-Спорт» активно работает над поиском новых игроков.

Перед зимней паузой клуб был под угрозой исчезновения, в связи с чем большинство игроков покинуло команду. Руководству «Горняк-Спорта» удалось сохранить клуб, но теперь идет активный поиск новых исполнителей.

По информации Sport Arena, новичком «Горняк-Спорта» стал воспитанник харьковского «Металлист 1925» Владислав Краев, который осенью выступал в чемпионате Грузии, защищая цвета местного «Телави». Условия перехода 26-летнего игрока не сообщаются.