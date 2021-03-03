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Футбол

Подолье подписало игрока с опытом выступления в чемпионате Чехии

отАндрей Огородник

Мар 3, 2021 , , ,
Дмитрий Жикол

Хмельницкое «Подолье», которое впервые за долгие годы борется за выход в Первую лигу чемпионата Украины, усилило свой состав воспитанником киевского «Динамо».

Как сообщает официальный сайт хмельницкого клуба, новичком команды стал Дмитрий Жикол, который подписал с клубом контракт сроком на полтора года. Перешел игрок в «Подолье» бесплатно, на правах свободного агента.

Отметим, помимо выступлений за молодежный состав «Динамо» новичок «Подолья» имеет опыт выступлений в чемпионате Чехии, где играл в составе клубов «Злин» и «Простейов».

от Андрей Огородник

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