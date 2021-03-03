Подолье подписало игрока с опытом выступления в чемпионате Чехии

Хмельницкое «Подолье», которое впервые за долгие годы борется за выход в Первую лигу чемпионата Украины, усилило свой состав воспитанником киевского «Динамо».

Как сообщает официальный сайт хмельницкого клуба, новичком команды стал Дмитрий Жикол, который подписал с клубом контракт сроком на полтора года. Перешел игрок в «Подолье» бесплатно, на правах свободного агента.

Отметим, помимо выступлений за молодежный состав «Динамо» новичок «Подолья» имеет опыт выступлений в чемпионате Чехии, где играл в составе клубов «Злин» и «Простейов».