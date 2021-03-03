Шахтер Солигорск под руководством Григорчука выиграл Суперкубок Беларуси

Солигорский «Шахтер» главным тренером которого является украинский специалист Роман Григорчук, переживает сейчас возможно один из лучших периодов в своей истории.

Следом за золотыми медалями чемпионата Беларуси, которые «Шахтер» выиграл под руководством Григорчука, солигорский клуб стал обладателем Суперкубка страны. В серии пенальти «горняки» обыграли «БАТЭ». Примечательно, что один из голов на счету Романа Дебелко.

Шахтер Солигорск – БАТЭ 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти — 5:4

Напомним, в последний раз «Шахтер» становился чемпионом Беларуси 15 лет назад, Суперкубок и вовсе команда выиграла в первый раз.