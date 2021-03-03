Шахтер внес Вакулу в заявку на сезон

Молодой талант донецкого «Шахтера» Владислав Вакула, который в течении зимней паузы дважды сумел попасть в неприятные ситуации, все же получит шанс от своего клуба.

Несмотря на проблемы игрока с дисциплиной «горняки» внесли полузащитника в заявку на вторую половину сезона. Имя Вакулы числится в списке игроков «Шахтера» на официальном сайте УПЛ.

Напомним, зимой Вакула перебрался в «Десну» на правах аренды, но спустя две недели покинул клуб. Тренер команды Александр Рябоконь отказался комментировать ситуацию. Перебравшись в «Мариуполь», игрок в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП, из-за чего азовский клуб отказался оформлять его аренду из «Шахтера».