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Футбол

Горняк-Спорт заявил на сезон 11 новых игроков

отАндрей Огородник

Мар 4, 2021 , , ,
Горняк-Спорт

«Горняк-Спорт» из Горишних Плавнив, который после первого круга финишировал в четверке лучших команд второго по силе дивизиона страны, весеннюю часть сезона начнет в существенно обновленном составе.

Как уже сообщалось ранее осенью клуб был близок к исчезновению, результатом чего стал уход всех ведущих игроков команды. После того, как финансовые вопросы решились, клуб начал активно подписывать новых игроков.

По информации FootBoom состав «Горняк-Спорта» пополнили 11 новых исполнителей, среди которых следующие игроки: вратарь Игорь Фияло (предыдущий клуб – «Буковина»), защитники Тарас Дмитрук («Ворскла» U-21), Владислав Кравченко («Металл»), Дмитрий Павлиш («Минай»), Богдан Чуев («Ворскла» U-21), хавбеки Владислав Игнатьев («Ингулец»), Богдан Литвяк («Ингулец»), Сергей Романов («Металл»), Артем Семка («Перемога»), Илья Тимошенко («Полесье») и форвард Алексей Литовченко («Черкащина»).

от Андрей Огородник

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