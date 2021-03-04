Горняк-Спорт заявил на сезон 11 новых игроков

«Горняк-Спорт» из Горишних Плавнив, который после первого круга финишировал в четверке лучших команд второго по силе дивизиона страны, весеннюю часть сезона начнет в существенно обновленном составе.

Как уже сообщалось ранее осенью клуб был близок к исчезновению, результатом чего стал уход всех ведущих игроков команды. После того, как финансовые вопросы решились, клуб начал активно подписывать новых игроков.

По информации FootBoom состав «Горняк-Спорта» пополнили 11 новых исполнителей, среди которых следующие игроки: вратарь Игорь Фияло (предыдущий клуб – «Буковина»), защитники Тарас Дмитрук («Ворскла» U-21), Владислав Кравченко («Металл»), Дмитрий Павлиш («Минай»), Богдан Чуев («Ворскла» U-21), хавбеки Владислав Игнатьев («Ингулец»), Богдан Литвяк («Ингулец»), Сергей Романов («Металл»), Артем Семка («Перемога»), Илья Тимошенко («Полесье») и форвард Алексей Литовченко («Черкащина»).