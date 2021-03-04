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Футбол

Малиновский сыграл в победном матче Аталанты против Кротоне

отАндрей Огородник

Мар 4, 2021 , ,
Руслан Малиновский

Отличная игра Руслана Малиновского туром ранее не оставила тренерскому штабу «Аталанты» другого выбора, как поставить украинского полузащитника в стартовый состав на матч против «Кротоне».

Клуб с Бергамо не заметил своего соперника, забив в ворота аутсайдера чемпионата Италии пять голов. Руслан Малиновский результативными действиями не отличился, тем не менее четыре гола были забиты в первый час игр, когда он находился на футбольном поле.

Стоить отметить, что ещё один украинец Виктор Коваленко, который зимой перешел в «Аталанту» не попал даже в заявку на игру.

от Андрей Огородник

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