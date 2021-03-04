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Футбол

Маркевич оценил шансы Агробизнеса в игре с Динамо

отСергей Сумской

Мар 4, 2021 ,

Глава комитета сборных команд УАФ Мирон Маркевич считает, что «Динамо» является фаворитом в игре против с «Агробизнесом».

Также он отметил, что по игре клуба из Волочиска с «Шахтером» сложно спрогнозировать исход противостояния со столичным клубом.

«Если «Агробизнес» сыграет против «Динамо» так, как в матче с «Шахтером» – у них неплохие шансы. На полях, которые мы имеем сейчас, все команды подравниваются.

«Александрия» и «Заря» – равные соперники. Трудно спрогнозировать, кто пройдет дальше. Наверное, можно сказать, что полуфинальные матчи будут интересными», – приводит слова Маркевича 1927.kiev.ua.

от Сергей Сумской

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