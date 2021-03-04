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Футбол

Назвали полуфинальные пары Кубка Украины

отСергей Сумской

Мар 4, 2021

В Доме футбола прошла жеребьевка полуфинала и финала (определился номинальный хозяин поля) Кубка Украины сезона-2020/2021.

Ранее в полуфинал Кубка Украины пробились «Заря», «Динамо», «Агробизнес» и «Александрия».

По результатам жеребьевки определились полуфинальные пары:

«Агробизнес» – «Динамо»

«Александрия» – «Заря»

Игры этой стадии турнира пройдут я 21 апреля, а «Агробизнес» и «Александрия» будут в них хозяевами.

Напомним, финал Кубка страны пройдет 12 мая в Тернополе. Номинальным хозяином финального матча станет победитель полуфинального поединка «Агробизнес» – «Динамо».

от Сергей Сумской

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