Тайсон признался в любви Украине

Лидер донецкого «Шахтера» Тайсон выразил благодарность Украине за карьерные успехи, в частности за победу в рамках премии «Футбольные звезды Украины-2020» в номинации «Лучший футболист-легионер, играющий в Украине» и попадание в символическую сборную среди мужчин (левый полузащитник).

Футболист напомнил, что уже 11 лет выступает в стране, которая сделала его лучше и позволила достичь высокого уровня в профессии.

«Я благодарю вас за вашу привязанность ко мне. Можете быть уверены: вы навсегда останетесь в моей жизни. Спасибо большое. Я люблю тебя, Украина», – написал Тайсон в инстаграме.