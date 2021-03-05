Шахтер обогатил Десну за ничью с Динамо

Представители донецкого «Шахтера» простимулировали черниговскую «Десну» за ничью с киевским «Динамо» (1:1) в игре 15-го тура чемпионата Украины, передает «ТаТоТаке».

Отмечается, что за отобранные очки у лидера турнирной таблицы донецкий клуб выплатил черниговскому 150 000 условных единиц. При этом часть денег выделили на развитие черниговского клуба.

Также источник сообщил, что в «Десне» существует задолженность по заработной плате перед футболистами. Перед игрой с «Динамо» им выплатили деньги за один месяц, но остались должны еще за три.