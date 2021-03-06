Иван Бобко может перейти в ФК Львов

Аутсайдер чемпионата Украины по футболу ФК «Львов» несмотря на то, что трансферное окно уже закрыто может пополнить свой состав новыми исполнителями.

По информации Футбол NEWS на просмотре в львовском клубе находиться бывший игрок одесского «Черноморца» и ряда других украинских клубов Иван Бобко, который сейчас является свободным агентом.

Напомним, последнее время игрок выступал в чемпионате Грузии, где в составе «Торпедо» забил три гола в 11 матчах. Этой зимой он пытался трудоустроится в чемпионате Молдовы.