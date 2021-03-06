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Футбол

Иван Бобко может перейти в ФК Львов

отАндрей Огородник

Мар 6, 2021 , ,
Иван Бобко

Аутсайдер чемпионата Украины по футболу ФК «Львов» несмотря на то, что трансферное окно уже закрыто может пополнить свой состав новыми исполнителями.

По информации Футбол NEWS на просмотре в львовском клубе находиться бывший игрок одесского «Черноморца» и ряда других украинских клубов Иван Бобко, который сейчас является свободным агентом.

Напомним, последнее время игрок выступал в чемпионате Грузии, где в составе «Торпедо» забил три гола в 11 матчах. Этой зимой он пытался трудоустроится в чемпионате Молдовы.

от Андрей Огородник

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