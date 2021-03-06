Рубен Аморим продлил контракт со Спортингом

Отличные результаты лиссабонского «Спортинга» в чемпионате Португалии не оставили руководству клуба другого выбора, как предложить ему новый контракт.

Рубен Аморим возглавив «Спортинг» весной прошлого года уже успел выиграть Кубок португальской лиги, а в нынешнем сезоне впервые за 19 лет имеет хорошие шансы стать чемпионом Португалии.

Как сообщает официальный сайт «львов» 36-летний специалист подписал с клубом новый контракт на три года. Отметим, после 22 матчей нынешнего чемпионата Португалии «Спортинг» лидирует в таблице с 12-очковым отрывом.