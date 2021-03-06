Шахтер минимально обыграл Олимпик

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В 17-м туре чемпионата Украины «Шахтер» в гостях сумел победить «Олимпик» — 1:0.

Единственный гол в игре забил Додо, который отметился на 24-й минуте встречи.

Хозяева поля с 83-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Бабенко.

Олимпик – Шахтер 0:1

Гол:

0:1 – 24 Додо.

Олимпик – Халими, Снурницын, Лебеденко, Зотько, Пасич, Политыло, Завийский (Романовский, 73), Тейшейра, Бабенко, Таллес (Каргбо, 64), Нкенг.

Шахтер – Трубин, Витао, Матвиенко, Додо, Исмаили, Тете (Коноплянка, 90), Марлос, Маркос Антонио (Дентиньо, 72), Тайсон (Соломон, 80), Майкон, Мораес (Судаков, 72).

Предупреждения:

Нкенг (23), Исмаили (64), Бабенко (67), Тейшейра (71), Дентиньо (85).

Удаление:

Бабенко (83).