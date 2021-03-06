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Футбол

Тренер галицких Карпат оценил уровень аргентинского новичка клуба

отАндрей Огородник

Мар 6, 2021 , ,
Лукас Патанелли

Главный тренер галицких «Карпат» Роман Гнатив прокомментировал уровень зимнего новичка клуба Лукаса Патанелли.

Молодой аргентинский талант, который в свое время принадлежал каталонской «Барселоне», накануне подписал полноценный контракт с клубом Второй лиги.

Патанелли – талантливый футболист, которого в 15 лет просматривали «Реал» и «Барселона». Он пока провел только одну тренировку, будем знакомиться по ходу. Сразу заметил, что это быстрый, техничный игрок. Надеюсь, что он нам поможет весной.

Напомним, руководство галицких «Карпат» ставит перед командой задачу по итогам сезона выйти в Первую лигу.

от Андрей Огородник

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