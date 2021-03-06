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Футбол

Вильяреал проиграл второй матч кряду в чемпионате Испании

отАндрей Огородник

Мар 6, 2021 , ,

Испанский «Вильяреал», который является соперником киевского «Динамо» по 1/8 финала Лиги Европы в матче 26 тура испанской Ла Лиги уступил «Валенсии».

Несмотря на гол в исполнении Жерара Морено, который отличился на 40 минуте матча, удержать победный счет «желтой субмарине» не удалось. В последние пять минут матча клуб дважды пропустил от Солера и Гедеша.

Стоить отметить, что это второе поражение для «Вильяреала» кряду. Неделей ранее он уступил «Атлетико». Следующий матч команда проведет против киевского «Динамо» в Лиге Европы.

от Андрей Огородник

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