Вильяреал проиграл второй матч кряду в чемпионате Испании

Испанский «Вильяреал», который является соперником киевского «Динамо» по 1/8 финала Лиги Европы в матче 26 тура испанской Ла Лиги уступил «Валенсии».

Несмотря на гол в исполнении Жерара Морено, который отличился на 40 минуте матча, удержать победный счет «желтой субмарине» не удалось. В последние пять минут матча клуб дважды пропустил от Солера и Гедеша.

Стоить отметить, что это второе поражение для «Вильяреала» кряду. Неделей ранее он уступил «Атлетико». Следующий матч команда проведет против киевского «Динамо» в Лиге Европы.