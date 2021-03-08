Металл усилится экс-игроком Лиона?

Харьковский «Металл», который в ближайшем будущем должен стать базой для возвращения легендарного «Металлиста», в ближайшее время может подписать очень известного, как для Второй лиги чемпионата Украины по футболу новичка.

Как сообщает Meta-ratings на просмотр в команду Александра Кучера прибыл 25-летний французский полузащитник Фарез Балули. Игрок сейчас находиться вместе с командой на зимнем сборе в Турции. После ухода из СК «Лион» он является свободным агентом.

Отметим, несмотря на то, что в последнее время карьера игрока пошла по наклонной, в свое время он считался очень большим талантом. Экс-игрока «Лиона» регулярно вызывали в юношескую и молодежную сборную Франции. В элитном дивизионе Франции он сыграл 31 матч и забил два гола. Есть в Балули опыт выступления в квалификации Лиги чемпионов.