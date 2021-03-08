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Футбол

В игрока сборной Украины диагностирован коронавирус

отАндрей Огородник

Мар 8, 2021 , ,
Игорь Харатин

Полузащитник венгерского «Ференцвароша» Игорь Харатин рискует пропустить ближайшие матчи отборочного этапа сборной Украины из-за положительного теста на коронавирус.

Как сообщает sportarena.com Харатин вместе со своей женой сейчас находятся на изоляции, они оба зараженные COVID-19. Сообщается, что болезнь проходит в легкой форме.

В внынешнем сезоне на счету Харатина 34 матча во всех турнирах за «Ференцварош», шесть голов и две результативные передачи. Ранее имя футболиста фигурировало в числе вызванных игроков на мартовский сбор главной команды страны.

от Андрей Огородник

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