В игрока сборной Украины диагностирован коронавирус

Полузащитник венгерского «Ференцвароша» Игорь Харатин рискует пропустить ближайшие матчи отборочного этапа сборной Украины из-за положительного теста на коронавирус.

Как сообщает sportarena.com Харатин вместе со своей женой сейчас находятся на изоляции, они оба зараженные COVID-19. Сообщается, что болезнь проходит в легкой форме.

В внынешнем сезоне на счету Харатина 34 матча во всех турнирах за «Ференцварош», шесть голов и две результативные передачи. Ранее имя футболиста фигурировало в числе вызванных игроков на мартовский сбор главной команды страны.