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Футбол

Васко да Гама подпишет экс-форварда Шахтера?

отАндрей Огородник

Мар 8, 2021 , ,
Веллингтон Нем

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Велингтон Нем в скором времени может трудоустроится в родном чемпионате Бразилии.

Покинув украинский гранд в августе прошлого года, вот уже более полгода, как 29-летний нападающий находится в статусе свободного агента. По информации Globo игрок прибыл на просмотр в «Васко да Гаму», если ему удастся проявить себя с ним будет подписан полноценный контракт.

Напомним, в январе ходили слухи, что игрок может перебраться в чемпионат Японии, но переход в «Гамбу Осаку» так и не состоялся.

от Андрей Огородник

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