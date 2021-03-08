Васко да Гама подпишет экс-форварда Шахтера?

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Велингтон Нем в скором времени может трудоустроится в родном чемпионате Бразилии.

Покинув украинский гранд в августе прошлого года, вот уже более полгода, как 29-летний нападающий находится в статусе свободного агента. По информации Globo игрок прибыл на просмотр в «Васко да Гаму», если ему удастся проявить себя с ним будет подписан полноценный контракт.

Напомним, в январе ходили слухи, что игрок может перебраться в чемпионат Японии, но переход в «Гамбу Осаку» так и не состоялся.