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Футбол

Вест Хэм готовит новый контракт Дэвиду Мойесу

отАндрей Огородник

Мар 8, 2021 , ,
Девид Мойес

Отличные результаты лондонского «Вест Хэма» в нынешнем сезоне не оставляют руководству клуба другого выбора, как предложить главному тренеру команды Дэвиду Мойесу новый контракт.

По информации TeamTalk, переговоры по новому контракту тренера должны стартовать в ближайшие дни. Боссы «Вест Хэма» готовы существенно улучшить условия тренера в клубе, чтобы не дать конкурентам переманить его к себе.

Отметим, текущий контракт Мойеса заканчивается в конце сезона. Ранее сообщалось о желании пригласить специалиста со стороны «Селтика» и нескольких клубов середняков АПЛ.

от Андрей Огородник

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