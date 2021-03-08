Вест Хэм готовит новый контракт Дэвиду Мойесу

Отличные результаты лондонского «Вест Хэма» в нынешнем сезоне не оставляют руководству клуба другого выбора, как предложить главному тренеру команды Дэвиду Мойесу новый контракт.

По информации TeamTalk, переговоры по новому контракту тренера должны стартовать в ближайшие дни. Боссы «Вест Хэма» готовы существенно улучшить условия тренера в клубе, чтобы не дать конкурентам переманить его к себе.

Отметим, текущий контракт Мойеса заканчивается в конце сезона. Ранее сообщалось о желании пригласить специалиста со стороны «Селтика» и нескольких клубов середняков АПЛ.