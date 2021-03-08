Волынь просматривает бывшего игрока Торино

Работа луцкой «Волыни» на трансферном рынке зимнего межсезонья продолжает приятно удивлять.

Очередным новичком команды может стать защитник Василий Прийма, который по информации Sport Arena проходит смотрины в клубе. Защитник известен в первую очередь периодом карьеры в чемпионате Италии, где он выступал в составе «Торино» и «Фрозиноне».

Напомним, крайним клубом Приймы был одесский «Черноморец». Также в его досье присутствуют такие клубы, как донецкий «Металлург» и «Заря».

Сегодня появилась информация, что «Волынь» может подписать Юрия Коломойца.