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Футбол

Волынь просматривает бывшего игрока Торино

отАндрей Огородник

Мар 8, 2021 , ,
Василий Прийма

Работа луцкой «Волыни» на трансферном рынке зимнего межсезонья продолжает приятно удивлять.

Очередным новичком команды может стать защитник Василий Прийма, который по информации Sport Arena проходит смотрины в клубе. Защитник известен в первую очередь периодом карьеры в чемпионате Италии, где он выступал в составе «Торино» и «Фрозиноне».

Напомним, крайним клубом Приймы был одесский «Черноморец». Также в его досье присутствуют такие клубы, как донецкий «Металлург» и «Заря».

Сегодня появилась информация, что «Волынь» может подписать Юрия Коломойца.

от Андрей Огородник

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