Йоахим Лёв покидает сборную Германии

Многолетнее сотрудничество известного немецкого специалиста Йоахима Лёва с Бундестимом подходит к своему завершению.

Как сообщает официальный сайт немецкого футбольного союза, несмотря на то, что действующее соглашение заканчивалось после чемпионата мира 2022, тренер принял решение расторгнуть контракт до срочно. Последний турнир на котором Лёв будет работать наставником сборной Германии станет чемпионат Европы этого года.

Напомним, Йоахим Лёв является одним из самых титулованных тренеров в истории сборной Германии. За пятнадцать лет во главе Бундестим его команда выиграла ЧМ-2014, была бронзовым призером ЧМ-2010, финалистом Евро-2008, брала бронзу Евро-2012 и Евро-2016.