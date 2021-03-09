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Футбол

Кавани продолжит карьеру в Аргентине?

отАндрей Огородник

Мар 9, 2021 , ,
Эдинсон Кавани

Один из лучших голеадоров прошлого десятилетия Эдинсон Кавани летом вероятней всего покинет английский «Манчестер Юнайтед».

Несмотря на то, что уругвайский форвард имеет возможность остаться в Англии ещё на сезон, все идет к тому, что он продолжит карьеру в Южной Америке.

По информации британской прессы, гранд аргентинского футбола «Бока Хуниорс» приготовил игроку контракт сроком на три года. Сам Кавани также заинтересован в переходе в аргентинскую лигу. Сделка должна состояться этим летом.

В нынешнем сезоне в 25 матчах за «МЮ» на счету Кавани семь голов.

от Андрей Огородник

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