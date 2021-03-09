Клопп рассказал, уйдет ли он из Ливерпуля

Менеджер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что не намерен возглавлять сборную Германии после чемпионата Европы 2020.

По словам немецкого специалисты, есть еще контракт с «Красными», который он не думает разрывать.

«Я не буду кандидатом на пост тренера сборной Германии. У меня еще три года по контракту в «Ливерпуле». Это простое заявление. Ты подписываешь контракт и пытаешься отработать его до конца, не так ли?», – приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, Лев попросил Немецкий футбольный союз расторгнуть контракт после Евро-2020.