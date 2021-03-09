EURO.com.ua

Футбол

Клопп рассказал, уйдет ли он из Ливерпуля

отСергей Сумской

Мар 9, 2021 ,

Менеджер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что не намерен возглавлять сборную Германии после чемпионата Европы 2020.

По словам немецкого специалисты, есть еще контракт с «Красными», который он не думает разрывать.

«Я не буду кандидатом на пост тренера сборной Германии. У меня еще три года по контракту в «Ливерпуле». Это простое заявление. Ты подписываешь контракт и пытаешься отработать его до конца, не так ли?», – приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, Лев попросил Немецкий футбольный союз расторгнуть контракт после Евро-2020.

от Сергей Сумской

Похожая запись

Футбол

Клопп рассказал, уйдет ли он из Ливерпуля

Мар 9, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Сайядманеш сообщил, есть ли у него языковый барьер в Украине

Мар 9, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Гай вошел в тренерский штаб Черноморца

Мар 9, 2021 Сергей Сумской

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

восемь + восемь =

Вы пропустили

Бокс

Джошуа – Усик: Красюк назвал условие, при котором назначат бой

Мар 9, 2021 Сергей Сумской
Теннис

Свитолина неожиданно проиграла россиянке на турнире в Дубае

Мар 9, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Клопп рассказал, уйдет ли он из Ливерпуля

Мар 9, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Сайядманеш сообщил, есть ли у него языковый барьер в Украине

Мар 9, 2021 Сергей Сумской