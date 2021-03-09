Сайядманеш сообщил, есть ли у него языковый барьер в Украине

Нападающий «Зари» Аллахьяр Сайядманеш сообщил, как проходит его адаптация в луганской команде.

По словам игрока, все футболисты поддерживают во всех ситуациях, потому адаптация в свое время далась очень легко.

«Я в свою очередь тоже благодарю их за поддержку. Мне здесь очень комфортно. Я так же благодарю за поддержку руководство и болельщиков. Доверие очень много для меня значит», — приводит слова игрока официальный сайт клуба.

Также он добавил, что в Украине у него нету языкового барьера.

«Я говорю на нескольких языках. Могу ответить и на английском, и на турецком. Немного понимаю русский. Языкового барьера, как такового, нет», – резюмировал Аллахьяр.