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Футбол

Сайядманеш сообщил, есть ли у него языковый барьер в Украине

отСергей Сумской

Мар 9, 2021

Нападающий «Зари» Аллахьяр Сайядманеш сообщил, как проходит его адаптация в луганской команде.

По словам игрока, все футболисты поддерживают во всех ситуациях, потому адаптация в свое время далась очень легко.

«Я в свою очередь тоже благодарю их за поддержку. Мне здесь очень комфортно. Я так же благодарю за поддержку руководство и болельщиков. Доверие очень много для меня значит», — приводит слова игрока официальный сайт клуба.

Также он добавил, что в Украине у него нету языкового барьера.

«Я говорю на нескольких языках. Могу ответить и на английском, и на турецком. Немного понимаю русский. Языкового барьера, как такового, нет», – резюмировал Аллахьяр.

от Сергей Сумской

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