Шахтер начал переговоры с Аллегри?

Действующий чемпион Украины донецкий «Шахтер» в скором времени может сменить главного тренера.

Неубедительные результаты команды на старте второй половины сезона существенно ухудшили позиции нынешнего наставника «горняков» Луиша Каштру.

По информации журналиста «Футбольного формата» Олега Ящука следующим наставником «горняков» может стать титулованный итальянский специалист Массимилиано Аллегри.

«Шахтер», по нашей информации, планирует португальский вектор сменить на итальянский. Уже этим летом. Клуб уже вышел на бывшего тренера «Милана» и «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и начал с ним переговоры», – написал Ящук в сторис инстаграма.