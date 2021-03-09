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Футбол

Шевчук готов вернуться к тренерской работе

отАндрей Огородник

Мар 9, 2021 , ,
Вячеслав Шевчук

Бывший защитник сборной Украины и донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук, который сейчас работает экспертом на телеканале Футбол, готов вернуться к тренерской работе.

Несмотря на то, что его первая самостоятельная работа в «Олимпике» не увенчалась успехом, он готов принять клуб, при условии соответствующего соглашения.

Когда вернетесь к тренерской работе?

– Будет хорошее, достойное предложение – рассмотрю с удовольствием и начну работать.

— В этом году уже можно ожидать?

– От меня не зависит. Не планирую еще в одном лице быть президентом клуба и тренером.

Напомним, этой зимой сообщалось, что Вячеслав Шевчук может возглавить одесский «Черноморец».

от Андрей Огородник

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