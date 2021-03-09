Шевчук готов вернуться к тренерской работе

Бывший защитник сборной Украины и донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук, который сейчас работает экспертом на телеканале Футбол, готов вернуться к тренерской работе.
Несмотря на то, что его первая самостоятельная работа в «Олимпике» не увенчалась успехом, он готов принять клуб, при условии соответствующего соглашения.
Когда вернетесь к тренерской работе?
– Будет хорошее, достойное предложение – рассмотрю с удовольствием и начну работать.
— В этом году уже можно ожидать?
– От меня не зависит. Не планирую еще в одном лице быть президентом клуба и тренером.
Напомним, этой зимой сообщалось, что Вячеслав Шевчук может возглавить одесский «Черноморец».