Шевчук готов вернуться к тренерской работе

Бывший защитник сборной Украины и донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук, который сейчас работает экспертом на телеканале Футбол, готов вернуться к тренерской работе.

Несмотря на то, что его первая самостоятельная работа в «Олимпике» не увенчалась успехом, он готов принять клуб, при условии соответствующего соглашения.

Когда вернетесь к тренерской работе?

– Будет хорошее, достойное предложение – рассмотрю с удовольствием и начну работать.

— В этом году уже можно ожидать?

– От меня не зависит. Не планирую еще в одном лице быть президентом клуба и тренером.

Напомним, этой зимой сообщалось, что Вячеслав Шевчук может возглавить одесский «Черноморец».