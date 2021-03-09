Яремчук забил 15 гол в чемпионате Бельгии

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук продолжает радовать болельщиков бельгийского «Гента» своей результативностью.

Вчера, в матче 29-го тура бельгийской лиги против «Остенде» украинский форвард отличился очередным голом, который стал для его команды победным. Примечательно, что автором результативной передачи стал ещё один украинец Роман Безус.

В нынешнем сезоне на счету Яремчука 15 точных ударов в чемпионате Бельгии и четвертое место в зачете лучших бомбардиров лиги. Его клуб идет на десятом месте, хотя и сохраняет шансы на место в еврокубках.