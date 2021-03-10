Динамо — Виьярреал: превью, мнение букмекеров, трансляция

В четверг, 11 марта, киевское «Динамо» проведет первый поединок 1/8 финала Лиги Европы. Соперником вице-чемпионов Украины будет представитель Испании «Вильярреал». Несмотря на то, что основной задачей киевского клуба является возвращение чемпионства в Киев, пройти как можно дальше в Лиге Европы также будет прекрасным результатом первого года работы Мирчи Луческу у руля «Динамо».

Испанская команда считается фаворитом противостояния, но «Вильярреал» не гранд испанского или европейского футбола, поэтому показав свой максимум на футбольному поле киевский клуб будет иметь шансы выйти в четвертьфинал второго по значимости клубного турнира Европы. А это уже будет очень достойным результатом.

Последние результаты

Киевское «Динамо» лидирует в чемпионате Украины и впервые за четыре года имеет очень неплохие шансы выиграть чемпионский титул. Киевляне опережают «Шахтер» на четыре пункта после 17 туров. За 17 туров столичный клуб проиграл только раз – именно горнякам, когда в клубе была вспышка коронавирусной инфекции. В последние выходные «Динамо» сумело разобраться с «Минаем», разгромив соперника со счетом 3:0.

Стоит отметить, что в 2021 году «Динамо» провело уже семь поединков и пока еще не проигрывало. Четыре раза подопечные Луческу победили и трижды сыграли вничью (в том числе победа по пенальти над «Колосом» в Кубке Украины).

«Вилльяреал» занимает седьмое место в турнирной таблице. До четвертого места, которое занимает «Севилья» и дает право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Поэтому испанская команда может сделать ставку на Лигу Европы, победитель которой также получит право сыграть в Лиге чемпионов. Унаи Эмери также любит этот турнир, поэтому стоит ожидать, что испанский клуб постарается максимально удачно выступить в нем.

Если брать исключительно матчи чемпионата Испании, то здесь картина очень печальная для подопечных Эмери. Последняя победа датируется еще восьмым января, когда была разгромлена «Сельта» 4:0. Последние две встречи перед «Динамо» «Вилльяреал» и вовсе проиграл. Сначала дома ступив «Атлетико» 0:2, а на выходных «Валенсии» – 1:2 уже в гостях.

Путь в 1/8 финала

После третьего места на групповом этапе Лиги чемпионов, где киевляне взяли четыре очка в матчах с «Ференцварошем», после зимних сборов киевлянам пришлось играть против чемпиона Бельгии «Брюгге» и при этом, вице-чемпион Украины не был фаворитом этого поединка. После 1:1 в Киеве «Динамо» выиграло минимально в Бельгии 1:0 после гола Буяльского и прошло в 1/8 финала турнира.

«Вильярреал» начинал свои выступления именно в Лиге Европы. В группе с «Маккаби» Тель-Авивом, «Сивасспором» и «Карабахом» испанцы набрали 16 очков, одержав 5 побед и сыграв вничью с израильским клубом. В 1/16 подопечные Емери прошли весьма сильный «Зальцбург» – 2:0 в гостях и 2:1 на своем поле.

История противостояний

В своей истории команды встречались только дважды. В 2005 году на стадии 1/16 финала «Динамо» сначала сыграло 0:0 на своем стадионе, а в гостях проиграло 0:2 и покинуло турнир. Больше команды не встречались.

Арбитры

Главный арбитр — Майкл Оливер (Англия)

Ассистенты арбитра — Стюарт Берт и Саймон Беннетт (Оба Англия)

Четвертый рефери – Питер Бенкис (Англия).

Мнение букмекеров

Победа «Динамо» – 4.4

Ничья – 3.48

Победа «Вильярреала» – 1.98

Проход в четвертьфинал «Динамо» – 4.6

Проход в четвертьфинал «Вильярреала» – 1.2

Трансляция

Матч в прямом эфире покажет канал «Футбол-1». Также встреча будет доступна наVolia Football 1. Начало в 19:55