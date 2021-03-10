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Футбол

Пирло прокомментировал вылет Ювентуса из ЛЧ

отСергей Сумской

Мар 10, 2021 , ,

Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло после ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» (3:2, первый матч – 1:2), по итогам которого команда покинула еврокубки, заявил, что когда клуб допускает 4 серьезные ошибки в двух играх, то он выбывает.

По его словам, футболисты должным образом не восприняли неправильно удаление «Порту».

«Все, что мы могли делать, это пытаться растянуть их, перемещая мяч с фланга на фланг и насытив штрафную игроками. Так и приходят голы.

Потребуется несколько дней, чтобы расстаться с мыслями об этой игре, но затем мы должны подходить к каждому матчу с верным настроем, осознавать, что еще только март и у нас есть время подняться выше в таблице Серии А», — приводит слова коуча Football Italia.

от Сергей Сумской

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