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Футбол

Агробизнес теряет своего форварда

отАндрей Огородник

Мар 11, 2021 , ,
Сергей Петров

Лидер чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги волочиский «Агробизнес» не сможет рассчитывать в нынешнем сезоне на своего форварда Сергея Петрова.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, повреждение, которое получил нападающий в матче против донецкого «Шахтера» оказалось более серьезным, чем предполагалось ранее. По прогнозам врачей в лучшей случае игрок восстановиться к началу следующего сезона, в нынешнем он не сыграет точно.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Сергея Петрова четыре гола в 15 матчах чемпионата Украины. Сейчас руководство клуба активно ищет игрока способного заменить форварда в линии атаки.

от Андрей Огородник

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