Агробизнес теряет своего форварда

Лидер чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги волочиский «Агробизнес» не сможет рассчитывать в нынешнем сезоне на своего форварда Сергея Петрова.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, повреждение, которое получил нападающий в матче против донецкого «Шахтера» оказалось более серьезным, чем предполагалось ранее. По прогнозам врачей в лучшей случае игрок восстановиться к началу следующего сезона, в нынешнем он не сыграет точно.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Сергея Петрова четыре гола в 15 матчах чемпионата Украины. Сейчас руководство клуба активно ищет игрока способного заменить форварда в линии атаки.