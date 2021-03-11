Экс-полузащитник ФК Львов продолжит карьеру в чемпионате Эстонии

Бывший полузащитник ФК «Львов» Игорь Кошман продолжит карьеру в чемпионате Эстонии.

Авторитетный немецкий портал специализирующийся на трансферах Transfermarkt сообщает о переходе 26-летнего футболиста в составе середняка чемпионата Эстонии. Новым клубом полузащитника стал «Легион», который финишировал в прошлом сезоне на 7 месте.

Напомним, осенью, выступая за ФК «Львов» Игорь Кошман провел за свой клуб девять матчей и отличился одной передачей. Зимой он мог трудоустроиться в чемпионате Казахстана.