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Футбол

Экс-полузащитник ФК Львов продолжит карьеру в чемпионате Эстонии

отАндрей Огородник

Мар 11, 2021 , ,
Игорь Кошман

Бывший полузащитник ФК «Львов» Игорь Кошман продолжит карьеру в чемпионате Эстонии.

Авторитетный немецкий портал специализирующийся на трансферах Transfermarkt сообщает о переходе 26-летнего футболиста в составе середняка чемпионата Эстонии. Новым клубом полузащитника стал «Легион», который финишировал в прошлом сезоне на 7 месте.

Напомним, осенью, выступая за ФК «Львов» Игорь Кошман провел за свой клуб девять матчей и отличился одной передачей. Зимой он мог трудоустроиться в чемпионате Казахстана.

от Андрей Огородник

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