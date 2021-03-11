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Футбол

Горняк-Спорт подписал двух новичков с опытом выступлений в Европе

отАндрей Огородник

Мар 11, 2021 , ,
Алишер Якубов

Клуб Первой лиги чемпионата Украины «Горняк-Спорт» из Горишних Плавнив в последние дни перед возобновлением чемпионата Украины демонстрирует активность на рынке трансферов.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, новичками команды Игоря Жабченко стали Алишер Якубов и Олег Осипенко. Форвард и полузащитник подписали с клубом из Полтавской области контракт до конца сезона.

Стоить отметить, что оба новичка имеют опыт выступлений за границей, Алишер Якубов, помимо выступлений за хмельницкое Подолье», где был лидером атак, успел поиграть в Германии. В Осипенко есть опыт игры в чемпионате Чехии.

от Андрей Огородник

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