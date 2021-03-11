EURO.com.ua

Футбол

Ювентус готов выставить Роналду на трансфер

отАндрей Огородник

Мар 11, 2021
Криштиану Роналду

Вылет туринского «Ювентуса» из Лиги Чемпионов может поставить крест на выступлениях в команде главной звезды «Старой Синьоры» Криштиану Роналду.

По информации известного итальянского журналиста Николо Скиры руководство «Ювентуса» готово рассмотреть вариант с продажей игрока уже ближайшим летом. Португальский вингер является самым высокооплачеваемым игроком клуба получая 31 миллион евро в год, что сильно бьет по бюджету клуба. Вылет из Лиги Чемпионов лишит клуб дополнительных финансов из-за чего «Ювентус» вынужден идти на непопулярные меры.

Контракт Роналду истекает летом следующего года. В нынешнем сезоне в 22 матчах Серии А 36-летний форвард забил 20 голов.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Агробизнес теряет своего форварда

Мар 11, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Шахтер отклонил два предложения по Трубину

Мар 11, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Ювентус готов выставить Роналду на трансфер

Мар 11, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

девятнадцать − 5 =

Вы пропустили

Футбол

Агробизнес теряет своего форварда

Мар 11, 2021 Андрей Огородник
Баскетбол

Владимир Герун отстранен от тренировок Уникахи

Мар 11, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Шахтер отклонил два предложения по Трубину

Мар 11, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Ювентус готов выставить Роналду на трансфер

Мар 11, 2021 Андрей Огородник