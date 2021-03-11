Ювентус готов выставить Роналду на трансфер

Вылет туринского «Ювентуса» из Лиги Чемпионов может поставить крест на выступлениях в команде главной звезды «Старой Синьоры» Криштиану Роналду.

По информации известного итальянского журналиста Николо Скиры руководство «Ювентуса» готово рассмотреть вариант с продажей игрока уже ближайшим летом. Португальский вингер является самым высокооплачеваемым игроком клуба получая 31 миллион евро в год, что сильно бьет по бюджету клуба. Вылет из Лиги Чемпионов лишит клуб дополнительных финансов из-за чего «Ювентус» вынужден идти на непопулярные меры.

Контракт Роналду истекает летом следующего года. В нынешнем сезоне в 22 матчах Серии А 36-летний форвард забил 20 голов.