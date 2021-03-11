Шахтер отклонил два предложения по Трубину

Блестящий сезон в исполнении юного таланта донецкого «Шахтера» Анатолия Трубина не остался без внимания ведущих клубов Европы.

По словам ассистента директора по футболу Карло Николини руководство «Шахтера» уже получало предложения по игроку, но сумма компенсации не удовлетворила клуб.

Вы бы удивились, если бы на Трубина нацелился «Милан»?

– Меня бы это не удивило, потому что по Трубину мы уже получили предложения не только от итальянских команд. Два поступило от итальянских клубов, но это не «Милан». Мы их отклонили, потому что предлагали даже не половину того, сколько может стоить Трубин, как мы думаем.

Трубина можно оценить, учитывая, что это очень молодой вратарь с опытом игры в ЛЧ и ЛЕ, в чемпионате на высоком уровне, а также игрок сборной, – сказал Николини.

Напомним, в нынешнем сезоне Трубин стал первым номером в «Шахтере». Игрок оценивается в семь миллионов евро.