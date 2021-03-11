Шахтер отрицает переговоры с Аллегри

Директор селекционного отдела Шахтера Жозе Боту прокомментировал информацию о интересе клуба к титулованному итальянскому специалисту Массимилиано Аллегри.

После серии неудачных матчей, в прессе появилась информация, что новым тренером «горняков» станет бывший тренер «Милана» и «Ювентуса».

Переговоры с Аллегри? Это неправда. Мы ни с кем не контактировали и довольны Луишом Каштру», — сообщил Боту.

«Аллегри — отличный тренер, но Шахтер уже годами ищет наставников с более атакующими стилями игры, а не тем, который есть у него.

Напомним, Аллегри более года находиться без работы.