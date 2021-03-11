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Футбол

Зинченко вновь среди лучших игроков МС в матче АПЛ

отАндрей Огородник

Мар 11, 2021 , ,
Зинченко

Форма, которую набрал футболист сборной Украины Александр Зинченко в последних матчах за «Манчестер Сити» не может не радовать.

Появление украинского универсала в стартовом составе начиная с января уже стало обыденной вещью. Игрок в свою очередь отвечает тренерскому штабу надежностью и стабиьной игрой.

Вчера в матче против «Саутгемптона» Александр Зинченко вышел в основе и провел на поле 81 минуту, после чего его заменил Бенжамен Менди. Авторитеный портал Sofa Score оценил действия футболиста оценкой 7,2 балла, что позволяет ему находиться в пятерке лучших игроков матча.

Премьер-лига. 33-й тур

Манчестер Сити — Саутгемптон — 5:2 (3:1)
Голы: Де Брейне, 15, 59, Марез, 40, 55, Гюндоган, 45+3 — Уорд-Прауз, 25 (пен.), Адамс, 56

от Андрей Огородник

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