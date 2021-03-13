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Футбол

Экс-тренер Шахтера может возглавить российский клуб

отСергей Сумской

Мар 13, 2021 , ,

Бывший наставник донецкого «Шахтера», а ныне главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека может возглавить московский «Спартак», передает Betting Insider.

Как сообщает источник, португалец намерен получить оклад в 5 млн евро. Представитель Фонсеки пока отказался от подробного обсуждения соглашения, так как «Рома» ведет борьбу за зону ЛЧ.

Если «Волки» попадут в четверку Серии А, то Фонсека может активировать опцию продления договор с римским клубом, который истекает летом.

Напомним, экс-тренер «Шахтера» проводит второй сезон в «Роме».

от Сергей Сумской

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