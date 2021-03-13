Заря — Динамо: превью, мнение букмекеров, трансляция

Завтра, 14 марта, в центральном матче 18 тура чемпионата Украины по футболу встретятся луганская «Заря» и киевское «Динамо». Третья команда чемпионата сыграет с лидером УПЛ. Матч обещает быть очень интересным. Учитывая результаты последних матчей между обеими командами нас ждет очень интересное зрелище. Стоит добавить, что на данный момент и «Динамо», и «Заря» продолжают борьбу за чемпионство, и не только теоретически, но и практически. Между командами восемь очков, но у «Зари» матч в запасе и теоретически в случае победы клуба з Луганска, отставанием может сократиться даже до двух пунктов.

«Заря»

После успешного прошлого сезона, когда «Заря» до последнего момента боролась даже за вторую строчку в турнирной таблице, старт нового сезона у подопечных Виктора Скрипника вышел не очень удачным. Команда играла на два фронта, потеряла много сил в Лиге Европы и после тяжелого предыдущего сезона, не сразу набрала обороты.

Однако дальше ситуация улучшилась. Скрипник сумел наладить ситуация и «Заря» заиграла. Команда не только выиграла все четыре матча в 2021 году, но и также имеет победную серию еще с прошлого года. У «Зари» семь побед кряду и это лучший показатель среди всех команда в УПЛ. Даже если взять последних десять туров, то здесь подопечные Скрипника также лидеры – 26 пунктов, против 23 у «Динамо» и 23 у «Шахтера».

Если брать общую турнирную таблицу со старта сезона, то здесь «Заря» третья с 32 очками и игрой в запасе. У второго «Шахтера» 36 пунктов, то есть в случае победы в перенесенном матче у подопечных Скрипника будет только очко отставания от действующих чемпионов. Именно «Горняков» две недели назад переиграл клуб из Луганска. «Заря» вырвала победу на последней минуте дополнительного времени после контратаки и при этом играв в меньшинстве.

После этого «Заря» сумела обыграть «Верес» в четвертьфинале Кубка Украины, а также неделю назад разгромила «Львов» – 4:0. У «Зари» только два поражения за весь сезон, но они были еще в первом и втором утре чемпионата – от «Десны» и «Мариуполя». Команда Скрипника надежно играет в защите – 11 пропущенных голов и это лучший показатель в УПЛ. В тоже время в атаке все также хорошо – 31 гол и третий показатель, у «Динамо» и «Шахтера» по 36 голов.

«Динамо»

Киевское «Динамо» под руководством Мирчи Луческу продолжает выступление на трех фронтах. Скорее всего, уже в четверг команда покинет Лигу Европы. После домашнего поражения 0:2 от «Вильярреала» на своей арене три дня назад, вряд ли даже самые преданные фанаты киевского клуба верят в итоговых успех киевлян. Однако выход в 1/8 финала ЛЕ, а главное участие в групповом этапе Лиги чемпионов уже является большим успехом для «Динамо».

В чемпионате у «Динамо» дела также идут весьма неплохо. Киевский клуб набрал 40 очков после 17 туров и на четыре пункта опережает донецкий «Шахтер». У киевлян 12 побед, четыре ничьих и одно поражение. Оно случилось от горняков – 0:3, когда у киевлян была вспышка коронавирусной инфекции.

Если «Заря» в 2021 году сыграла пять матчей и все выиграла, то у «Динамо» таких поединков уже восемь. Только оно поражение – от «Вильярреала», пять побед (в том числе в серии пенальти против «Колоса» в Кубке Украины) и две ничьях – в домашнем матче в Лиге Европы против «Брюгге» и в чемпионате против «Десны».

«Динамо» продолжает борьбу за чемпионство и матч против «Зари» один из сложнейших в календаре. Если киевляне сумеют взять три пункта в этом матче, то смогут открыть путь к такому долгожданному трофею.

История противостояний

Матч первого кола закончился со счетом 1:1. При этом после гол Кочергина «Динамо» пришлось отыгрываться. В предыдущем сезоне команды провели между собой четыре поединка и здесь преимущество на стороне киевского клуба – две победы «Динамо», ничья и один успех «Зари».

Арбитры

Главный арбитр Юрий Иванов

Арбитр VAR — Екатерина Монзуль

Ориентировочные составы:

«Заря»: Василь, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Хомченовский, Назарина, Юрченко, Кочергин, Кабаев, Аллахьяр, Гладкий.

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Буяльский, Беседин.

Мнение букмекеров

Победа «Зари» – 3.05

Ничья – 3.40

Победа «Динамо» – 2.23

Трансляция

Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени. Встречу покажет телеканал УНИАН.