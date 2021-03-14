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Футбол

Динамо победило Зарю. ВИДЕО

отСергей Сумской

Мар 14, 2021 ,

В центральном туре 18-м туре чемпионата Украины «Динамо» на выезде сумело переиграть луганскую «Зарю» — 2:0.

Голами в матче отметились Беседин и Сидорчук.  

Заря – Динамо 0:2

Голы:

0:1 – 55 Беседин, 0:2 – 58 Сидорчук.

Заря – Василь, Фаворов (Громов, 79), Вернидуб (Хомченовский, 79), Абу-Ханна, Леовижилдо (Цыганик, 84), Кочергин, Юрченко, Назарина, Кабаев (Иванисеня, 61), Гладкий (Захеди, 61), Сайядманеш.

Динамо – Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Буяльский (Андриевский, 73), Шапаренко (Шепелев, 87), Сидорчук, Цыганков (Леднев, 87), де Пена (Родригеш, 73), Беседин (Супряга, 85).

Предупреждения:

Буяльский (28), Леовижилдо (36), Иванисеня (72), Абу-Ханна (83), Шепелев (89).

от Сергей Сумской

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