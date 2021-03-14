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Футбол

Феерия Тете и Соломона: Шахтер разгромил Десну

отСергей Сумской

Мар 14, 2021 ,

Донецкий «Шахтер» в 18-м туре чемпионата Украины разгромил «Десну» — 4:0. По дублю в игре оформили Тете и Соломон.

Игра прошла на «НСК Олимпийский».

Шахтер – Десна 4:0

Голы:

1:0 – 34, пенальти Тете, 2:0 – 74 Соломон, 3:0 – 77 Соломон, 4:0 – 80 Тете.

Шахтер – Трубин, Додо, Матвиенко, Кривцов, Бондарь, Тете (Тайсон, 81), Алан Патрик (Судаков, 81), Маркос Антонио (Марлос, 60), Майкон, Соломон (Коноплянка, 81), Мораес (Дентиньо, 71).

Десна – Паст (Литовка, 88), Тамм, Имереков, Полегенько, Мостовой, Картушов (Сухоцкий, 86), Огиря, Гуцуляк, Калитвинцев (Арвеладзе, 76), Тотовицкий (Безбородько, 86), Чепурненко (Дегтярев, 46).

Предупреждения:

Огиря (30), Имереков (34), Матвиенко (40), Додо (67).

от Сергей Сумской

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