Маркевич может вернуться в новый Металлист

Один из лучших тренеров украинского футбола Мирон Маркевич может вернуться в «Металлист».

По информации журналиста телеканалов Футбол Игоря Бурбаса, в случае возвращения харьковского «Металлиста» в большой украинский футбол одну из должностей в клубе должен занять Мирон Маркевич, правда, роль идет о должности одного из функционеров клуба.

Напомним, на днях бывший владелец «Металлиста» Александр Ярославский заявил о намерениях возродить клуб. Скорей всего новый «Металлист» будет создан на базе харьковского «Металла», который сейчас уверенно лидирует во Второй лиге чемпионата Украины.