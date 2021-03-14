EURO.com.ua

Футбол

Маркевич может вернуться в новый Металлист

отАндрей Огородник

Мар 14, 2021 , ,
Мирон Маркевич

Один из лучших тренеров украинского футбола Мирон Маркевич может вернуться в «Металлист».

По информации журналиста телеканалов Футбол Игоря Бурбаса, в случае возвращения харьковского «Металлиста» в большой украинский футбол одну из должностей в клубе должен занять Мирон Маркевич, правда, роль идет о должности одного из функционеров клуба.

Напомним, на днях бывший владелец «Металлиста» Александр Ярославский заявил о намерениях возродить клуб. Скорей всего новый «Металлист» будет создан на базе харьковского «Металла», который сейчас уверенно лидирует во Второй лиге чемпионата Украины.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Фаната отпороли ремнем прямо на трибунах во время игры Заря – Динамо. ВИДЕО

Мар 14, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Это что-то невероятное: Ламела рабоной забил Арсеналу. ВИДЕО

Мар 14, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Динамо победило Зарю. ВИДЕО

Мар 14, 2021 Сергей Сумской

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

девятнадцать + 6 =

Вы пропустили

Футбол

Фаната отпороли ремнем прямо на трибунах во время игры Заря – Динамо. ВИДЕО

Мар 14, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Это что-то невероятное: Ламела рабоной забил Арсеналу. ВИДЕО

Мар 14, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Динамо победило Зарю. ВИДЕО

Мар 14, 2021 Сергей Сумской
Зимние виды

Нове-Место. Украина финишировала в эстафете в ТОП-5

Мар 14, 2021 Андрей Огородник